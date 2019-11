Mesmo com as belas paisagens do Brasil, ficar em São Paulo no fim de semana do feriado prolongado pode ser uma boa alternativa. A cidade, bem mais vazia nessa época, tem uma série de atividades – muitas até mesmo gratuitas -, para quem não pensou em uma programação para curtir esses dias de calma. Ajudando nessa tarefa, confira uma lista (para todos os gostos) com as últimas exposições que entraram em cartaz, indo de Chiharu Shiota na Japan House ao mundo dos musicais dentro do cinema, no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Musicais no Cinema

Em exibição no Museu da Imagem e do Som – MIS, a mostra Musicais no Cinema é um divertido programa para quem é fã do gênero ou mesmo para aqueles que não entendem muito, mas querem conhecer. Concebida pelo Musée de la Musique – Philharmonie de Paris, com curadoria do jornalista Duda Leite, a exposição traz um panorama do musical nas telonas, indo desde clássicos como Cantando na Chuva (1952) e Amor, Sublime Amor (1961) até os mais recentes La La Land (2016) e Rocketman (2019). Produções nacionais também estão na seleção. A exposição fica no MIS até 16 de fevereiro.

SERVIÇO

Museu da Imagem e do Som – MIS/ Av. Europa, 158, Jd. Europa

De terça a sábado, das 10h às 20h/ Domingos e feriados, das 10h às 19h

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Linhas da Vida – Chiharu Shiota

A artista japonesa desembarcou em São Paulo na última quarta-feira, 13, para uma exposição especial no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo. Ao todo, 70 obras de Chiharu estão em exibição no museu, que exibe aos visitantes uma retrospectiva com os seus principais trabalhos. O destaque fica para a instalação Além da Memória, um projeto inédito e criado especialmente para o CCBB, que soma incríveis 13 metros de altura. Linhas da Vida fica em São Paulo até 27 de janeiro.

SERVIÇO

Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB/ Rua Álvares Penteado, 112 – Centro

De quarta a segunda, das 9h às 21h

Entrada gratuita

Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio

A exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio traz ao público uma experiência multissensorial e aprofundada do trabalho de da Vinci, que vai permitir ao visitante uma experiência imersiva na mente do gênio. Subdividida em 18 áreas temáticas, a mostra também tem direito a réplicas de máquinas desenhadas pelo artista e animações gráficas em alta definição. Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio fica em cartaz até 1 de março.

SERVIÇO

Museu da Imagem e do Som – MIS/ Rua Vladimir Herzog, 75 (excepcionalmente, esta exposição está sendo apresentada neste endereço e não no Jardim Europa).

De terça a domingo (inclusive feriados)/ Das 10h às 20h30 (permanência até 22h)

Quarta a sexta: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)/ Sábados, domingos e feriados: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Miguel Bakun: Uma Grandeza Precária

Considerado um dos pioneiros da arte moderna no Paraná, Bakun ficou famoso pelas obras que remetem ao pós-impressionismo e expressionismo. Ao todo, 40 obras podem ser vistas na exposição Miguel Bakun: Uma Grandeza Precária, que toma espaço na Galeria Simões de Assis e leva ao público uma retrospectiva da carreira do brasileiro, que vem de uma bela história de superação pessoal. A mostra, que inclusive já foi visitada por uma das diretoras do Metropolitan Museum de Nova York, fica aberta até 14 de dezembro.

SERVIÇO

Simões de Assis Galeria de Arte/ Rua Sarandi, 113

De segunda a sexta, das 10h às 19h/ Sábados, das 10h às 15h

Entrada Gratuita

Bruce Conner – Colagens e Deslocamentos

Em cartaz no Instituto Moreira Salles, a programação especial em homenagem a Bruce Conner ocupa todo o mês de novembro e traz ao público uma programação especial, dividida em quatro partes, que faz um panorama geral dos quase 60 anos de carreira do artista visual e cineasta experimental falecido em 2008. Em essência, os longas discutem momentos importantes dos EUA, como o assassinato de John F. Kennedy e os experimentos nucleares no Atol de Bikini entre as décadas de 1940 e 1950. Duas sessões estão programadas para o próximo domingo, 17.

SERVIÇO

Instituto Moreira Salles – IMS/ Avenida Paulista, 2424

Sessões dia 17/11: Entre Luz e Sombra, 16h/ História Americana, 17h15

R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia)

Isto é Mangá – A Arte de Naoki Urasawa

Naoki Urasawa, considerado mestre dos mangás, chegou a São Paulo após uma longa temporada em Los Angeles e Londres, para apresentar ao público os motivos que o tornaram uma referência de peso no mundo dos quadrinhos. Ao todo, 600 peças estão em exibição na Japan House de São Paulo, que se revezam entre esboços, storyboards, capítulos inteiros de suas obras, além de ilustrações em português. Isto é Mangá – A Arte de Naoki Urasawa, fica em exibição até 5 de janeiro.

SERVIÇO

Japan House São Paulo/ Avenida Paulista, 52 – Bela Vista

Terça a sábado, das 10h às 20h/ Domingos e feriados, das 10h às 18h

Entrada gratuita