A gente sempre passeia no shopping, faz muitos posts em redes sociais, mas já pensou se um passeio no shopping pudesse te proporcionar lembrar o que você postou há um tempo? Essa é a ideia do Museum of Me, atração que está no Shopping Mueller e propõe um verdadeiro mergulho em sua vida digital. Nesse contexto, a partir de sua própria rede social, no caso o Instagram ou o Facebook, você é quem vira o personagem principal dessa exposição digital, que fica no shopping até 7 de novembro, com entrada gratuita.

“O shopping quis trazer uma exposição que faz um relato da relação das pessoas com as redes sociais. É uma experiência imersiva, onde a pessoa digita seu ‘@’, entra num cubo e lá dentro consegue resgatar todas as publicações que já fez na rede social, num vídeo de um minuto e meio”, explicou Mariana Manita, gerente de marketing do Mueller.

+Leia também: Disney divulga novo trailer do live-action ‘A Dama e o Vagabundo’. Assista!

Apesar de ser necessário digitar um Instagram que não seja privado, não é preciso que a pessoa tenha uma conta na rede social para que participe da experiência. “A pessoa pode usar a rede social de algum artista que goste ou de alguma página diferente, como a NASA, por exemplo”.

O trabalho desempenhado pelos computadores que ficam dentro do cubo faz com que a pessoa realmente embarque na proposta. “O cubo faz uma busca através da inteligência artificial. Busca fotos de maior engajamento, das últimas até as mais antigas, mesclando com as principais hashtags usadas, algumas legendas e cria um vídeo contando um pouco da história dessa página na rede social”.

+Viu essa? Ator de ‘As Branquelas’ e ‘Riverdale’ vem a Curitiba para o Shinobi Spirit

Além de reproduzir os posts da rede social, o espaço interno também leva a pessoa a uma imersão completa. Isso porque o cubo é cercado por espelhos, inclusive no chão, que refletem as telas e isso dá uma sensação de que você entra num universo paralelo. Olha como fica a visão:

A ideia é fazer com que a gente perceba o quanto ficamos conectados e o quanto nossas redes sociais podem contar sobre nossas vidas. “Ao mesmo tempo, faz um resgate à memória, porque como as redes sociais são muito instantâneas, a experiência serve também para lembrar o que você publicou lá atrás. Como o computador puxa algumas das fotos que tiveram mais engajamento, você acaba vendo também o que foi significativo”, concluiu Mariana.

O Museum of Me, que já passou por São Paulo e Rio de Janeiro, chegou pela primeira vez em Curitiba. A atração fica no piso L4 do Shopping Mueller, e funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. Já aos domingos e feriados, das 11h às 20h. A entrada é gratuita, mas funciona sempre conforme a demanda de público em cada período. Veja o vídeo de como funciona a experiência: