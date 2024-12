Ex-BBBs ficam de fora de festa luxuosa de 25 anos do programa e reclamam

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A reunião para comemorar os 25 anos do BBB contou com nomes marcantes ao longo das edições em uma festa de gala organizada pela Globo.

O programa, que chega em janeiro à 25ª temporada, ganhou uma festa com o tema “bodas de prata”. O baile teve direito a orquestra, flores e Tadeu Schmidt no papel de celebrante.

No entanto, nomes de antigas edições reclamaram de não terem sido convidados para a celebração. Ana Carolina Madeira, advogada do BBB 9, relembrou um feito no reality.

“Não fui convidada. Ser a recordista de paredões por tanto tempo não é importante”, comentou nas redes sociais. Com as notícias sobre a reunião, Hariany, do BBB 19, postou um emoji que representa uma carinha triste.

Os ex-participantes que estiveram nas gravações e integram as chamadas do programa são: Kleber Bambam (BBB 1), Fani Pacheco (BBBs 7 e 13), Rafinha (BBB 8), Anamara (BBBs 10 e 13), Dicesar (BBB 10), Serginho (BBB 10), Daniel Rolim (BBB 11), Ana Paula Renault (BBB 16), Jéssica Mueller (BBB 18), Kaysar Dadour (BBB 18), Gleici Damasceno (BBB 18), Babu Santana (BBB 20), Ivy Moraes (BBB 20), Thelma Assis (BBB 20), Gil do Vigor (BBB 21), Fiuk (BBB 21), Caio Afiune (BBB 21), Juliette (BBB 21), Arthur Aguiar (BBB 22), Fred Nicácio (BBB 23), Davi Brito (BBB 24), Beatriz Reis (BBB 24) e Fernanda Bande (BBB 24).