Evaristo Costa é a personalidade mais influente do Brasil. Isso é o que revela uma pesquisa realizada pela Ipsos com mil pessoas, de mais de 16 anos de idade, de diversas regiões do País.

O objetivo do estudo é apresentar como os consumidores se conectam e são influenciados por essas pessoas. Para tanto, cem personalidades e influenciadores digitais foram analisados.

Foram identificadas sete dimensões que explicam a influência: atração, charme, modernidade, conduta, sucesso, alegria e confiança.

Evaristo Costa anunciou a saída da TV Globo em julho de 2017. “Estou feliz por ter tomado essa decisão”, escreveu na época. De lá para cá, o jornalista vive no Reino Unido com a esposa e filhos. Atualmente, ele foi contratado pela CNN Brasil, mas continuará vivendo em Londres.

A lista de personalidades mais influentes após Evaristo Costa são, pela ordem: o ator Paulo Gustavo, a cantora Ivete Sangalo e as atrizes Paolla Oliveira e Juliana Paes.

Ao mesmo tempo, a personalidade considerada mais conhecida do Brasil é o apresentador da Record TV Rodrigo Faro. “A nova edição da pesquisa reforça que a influência das personalidades não é proporcional à fama delas. A fama é fácil de se avaliar, analisando o quanto as celebridades são conhecidas. Já a influência é um processo de construção complexo que tem, entre outros fatores, a popularidade como um dos pontos avaliados”, afirma Cíntia Lin, diretora da Ipsos.

As cinco personalidades mais populares, depois de Rodrigo Faro, são: Juliana Paes, Luciano Huck, Ana Maria Braga e Ivete Sangalo.

A pesquisa também identificou os youtubers mais influentes do Brasil na atualidade: Nathalia Arcuri, Laura Muller, Iberê Thenório (Manual do Mundo), Maisa Silva e Alexandre Ottoni (Joven Nerd). Nessa mesma pesquisa, os youtubers mais conhecidos são: Whindersson Nunes, Maisa Silva, Sasha Meneghel, Felipe Neto e Laura Muller.