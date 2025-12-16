Êta Mundo Melhor!: Novo personagem se encantará por Dita Ribeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor!, Lourival (Sérgio Malheiros) chega à cidade e cruza o caminho de Dita (Jeniffer Nascimento) em um encontro que promete movimentar a trama. A primeira aproximação entre os personagens acontece durante uma viagem de bonde.

Encantado, o rapaz se aproxima e solta um elogio direto: “A senhorita tem uma linda voz”. Dita, no entanto, reage com incômodo à abordagem. Aproveitando o momento, Lourival se apresenta como empresário do ramo musical. O episódio vai ao ar nesta terça-feira (16/12).

Mesmo diante da negativa inicial de Dita, ele insiste na ideia de ajudá-la a se tornar famosa, apostando no talento da jovem. Ao longo da história, a insistência profissional dá lugar a um envolvimento afetivo, e Lourival acaba se apaixonando por ela.

Vindo do Rio de Janeiro, o personagem carrega essa origem tanto no jeito quanto nas vestimentas, que ajudam a compor sua identidade na trama. Lourival circulará, principalmente, pelo universo da radionovela, ao lado de Lúcio (Tony Tornado), e será um dos hóspedes da pensão de Margarida (Nívea Maria).

Além de interferir diretamente no núcleo central da história, a chegada de Lourival marca o retorno de Sérgio Malheiros às novelas após seis anos longe do formato. Seu último trabalho foi em Verão 90 (2019). Agora, o ator encara um desafio inédito na carreira ao interpretar, pela primeira vez, um personagem de época.