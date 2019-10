Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Papicha (Argélia/2019, 106 min.) – Drama. Dir. Mounia Meddour. Com Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda. Em 1997, a Argélia é controlada por grupos terroristas com intenções de transformar o país em um arcaico Estado Islâmico. Nedjma, estudante universitária apaixonada por moda, deseja lutar contra a opressão que o governo exerce sobre mulheres e organiza um desfile em protesto, que desafia as regras impostas pela sociedade argelina. 16 anos.

Segredos Oficiais (Official Secrets, EUA/2019, 112 min.) – Suspense. Dir. Gavin Hood. Com Keira Knightley, Matt Smith, Adam Bakri. Após passar anos trabalhando como tradutora de mandarim para inglês, Katharine Gun tornou-se mundialmente famosa ao expor segredos confidenciais da Agência de Segurança Nacional. Depois de obter acesso a memorandos secretos, ela foi capaz de provar que ocorreu uma grande pressão a seis países para que eles votassem a favor da invasão do Iraque, em 2003. 12 anos.

A Vida Invisível (Alemanha-Brasil/2019, 139 min.) – Drama. Dir. Karim Aïnouz. Com Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier. Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice é uma jovem talentosa, mas introvertida. Guida, sua irmã mais velha, tem o temperamento oposto em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta. 16 anos.

ESTREIAS

Os 3 Infernais (3 From Hell, EUA/2019, 115 min.) – Terror. Dir. Rob Zombie. Com Bill Moseley, Sheri Moon Zombie, Matthew Willig. Após escapar da prisão onde viveu por dez anos, Otis conhece Winslow e organiza um plano para libertar sua irmã Baby. Eles, então, fogem para o México, matando inúmeras pessoas pelo caminho. 18 anos.

Alex Câmera 10 (Brasil/2017, 95 min.) – Documentário. Dir. Caue Serur Pereira. A decisão do idolatrado jogador Alex de voltar a vestir a camisa do Coritiba após passagens por seleções nacionais e internacionais causou grande comoção na comunidade do futebol, tema abordado pelo documentário. Livre.

Downton Abbey – O Filme (Downton Abbey, Reino Unido/2019, 123 min.) – Drama. Dir. Michael Engler. Com Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith. A família Crawley recebe uma carta do Palácio de Buckingham anunciando a visita do Rei Jorge e da Rainha Maria ao castelo de Downton Abbey, notícia que deixa todos os membros da propriedade ansiosos pelos preparativos. 12 anos.

Luta de Classes (La Lutte des Classes, França/2018, 103 min) – Comédia. Dir. Michel Leclerc. Com Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia. Corentin, filho de Paul e Sofia, tem um mistério: em sua escola, ele só se relaciona com crianças semelhantes a ele. Na sala de aula, essa identificação é o ponto que une Corentin a seus amigos. Porém, quando seus colegas se mudam de colégio, o menino passa a ser o único da classe.

A Maratona de Brittany (Brittany Runs a Marathon, EUA/2019, 104 min.) – Comédia. Dir. Paul Downs Colaizzo. Com Jillian Bell, Patch Darragh, Michaela Watkins. Vivendo por anos em Nova York, Brittany sente-se cansada e chateada com sua rotina. Quando seu médico a assusta com um diagnóstico preocupante, Brittany decide começar a fazer exercícios, mas mal poderia imaginar que uma simples corrida no quarteirão teria o poder de mudar sua vida. 14 anos.

Zumbilândia – Atire Duas Vezes (Zombieland: Double Tap, EUA/2019, 96 min.) – Comédia. Dir. Ruben Fleischer. Com Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. Anos após se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus, Tallahassee, Wichita e Little Rock seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados. 16 anos.