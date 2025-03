Está perdido sobre o Oscar? O que saber sobre o prêmio, que terá Fernanda Torres

A 97ª edição do Oscar, que acontece na noite deste domingo (2), terá um sabor especial para os brasileiros. Estarão na cerimônia a atriz Fernanda Torres e o diretor Walter Salles, que saíram do Rio de Janeiro para representar em Hollywood o longa nacional “Ainda Estou Aqui”, nomeado a três categorias, de melhor filme, atriz e filme internacional.

Em quase 100 edições do Oscar, o país nunca teve tanta chance de vencer. “Ainda Estou Aqui” é a primeira produção brasileira indicada à estatueta de melhor filme, a principal deste que é o maior evento da indústria cinematográfica no mundo.

Este, aliás, é um Oscar cercado de expectativas por causa da falta de favoritismo entre seus principais indicados. Concorrem a várias estatuetas filmes como “Anora”, “O Brutalista”, que tem mais de três horas de duração, e “Emilia Pérez”, o mais indicado deste ano, com 13 nomeações.

É dura também a briga pelo troféu de melhor atriz, com a brasileira Fernanda Torres no páreo. Suas maiores rivais são as americanas Miley Madison, de “Anora”, e Demi Moore, por “A Substância”.

Veja a seguir um guia com as informações mais importantes sobre a premiação.

*

ONDE E QUANDO VER?

O Oscar ocorre neste domingo (2), no Dolby Theatre, em Los Angeles. A cerimônia começa às 21h. A transmissão brasileira no canal de assinatura TNT e na plataforma de streaming Max será a partir de 19h30, com entrevistas e cobertura do tapete vermelho. A Globo também vai exibir a premiação, exceto no Rio de Janeiro, depois do Fantástico.

‘AINDA ESTOU AQUI’ TEM CHANCE?

Brasileiros estão ansiosos para que o país leve sua primeira estatueta com “Ainda Estou Aqui”. Segundo previsões de veículos especializados, o longa é o favorito na briga por filme internacional, tendo superado o apelo do francês “Emilia Pérez”, afundado em polêmicas.

Na disputa principal, de melhor filme, as chances são menores, mas não nulas. Isso porque, nessa categoria, os votantes, que formam a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, são orientados a listar os dez filmes indicados em ordem de preferência.

Mas o vencedor não é aquele que aparece mais vezes em primeiro lugar. Um outro cálculo matemático é feito para encontrar qual dos indicados desperta mais amores que ódios entre os votantes, o que garante um resultado mais justo, segundo a organização do Oscar. Assim, se “Ainda Estou Aqui” aparecer entre as primeiras posições das listas de muitos votantes, o Brasil pode sair felizardo dessa também.

E A FERNANDA TORRES?

A brasileira também tem boas chances, como indica uma previsão do jornal americano The New York Times, mas a briga não está ganha. A americana Demi Moore, de “A Substância”, vinha sendo cotada como favorita, e levou o prêmio de melhor atriz no SAG Awards, um termômetro do Oscar, dado pelo sindicado dos atores dos Estados Unidos.

Só que Mikey Madison, protagonista de “Anora” aumentou suas chances ao vencer o Bafta, uma importante premiação do Reino Unido.

Torres, portanto, pode sair pela tangente e levar o prêmio caso suas competidoras fiquem com os votos divididos entre si. A brasileira tem feito campanha intensa nos Estados Unidos e em países da Europa, onde se concentram a maioria dos votantes do Oscar, indo a programas de auditório e dando entrevistas aos mais importantes veículos de imprensa.

QUE FILME TEM MAIS CHANCES DE LEVAR A ESTATUETA PRINCIPAL?

O favoritismo vem oscilando entre “Anora”, de Sean Baker, que saiu laureado de várias premiações menores das últimas semanas, “O Brutalista”, Brady Corbet, considerado um filme ambicioso, com mais de 3h de duração. “Conclave”, de Edward Berger, que agradou a crítica, também pode se dar bem.

QUAIS OUTROS FILMES DEVEM LEVAR ESTATUETAS?

“Um Completo Desconhecido”, sobre a vida de Bob Dylan, pode dar a Timothée Chalamet seu primeiro Oscar, de melhor ator. Ele está em uma disputa acirrada com Adrien Brody, de “O Brutalista”, filme que pode render uma vitória ao cineasta Brady Corbet, que concorre em melhor direção.

“Emilia Pérez”, o filme com mais indicações do ano, perdeu força após sua protagonista, Karla Sofía Gascón, ser cancelada nas redes sociais por causa de publicações antigas consideradas preconceituosas no X, o ex-Twitter. Ainda assim, o longa pode sair vitorioso na corrida por melhor atriz coadjuvante, com Zoe Saldaña, e em canção original.

O troféu de animação deve ir para “Flow”, que venceu esta categoria no Globo de Ouro, mas não seria surpresa ver a vitória de “Robô Selvagem”, da DreamWorks.

Quanto aos filmes pipoca, espera-se que “Duna: Parte Dois” leve prêmios nas categorias técnicas, como melhor som ou efeitos visuais. “Wicked”, adaptação da peça musical da Broadway, ameaça vencer os troféus de figurino e de cabelo e maquiagem.

QUEM VAI APRESENTAR O OSCAR?

O apresentador principal será o comediante Conan O’Brien. Mas há ainda uma lista de outros apresentadores, artistas e funcionários da indústria que são convidados ao palco para entregar estatuetas.

Entre eles devem estar a atriz Emma Stone, vencedora do Oscar no ano passado, Cillian Murphy, que também foi vitorioso na última edição, além da cantora Miley Cyrus, o ator Robert Downey Jr., a comediante Amy Poehler e o ator Willem Dafoe.

QUEM VAI FAZER SHOW NO OSCAR?

É comum que a cerimônia do cinema flerte também com cantores, emprestando seu palco para shows musicais. Neste ano haverá uma apresentação de Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagonistas de “Wicked”, que concorre em dez categorias, incluindo a de melhor filme. A expectativa é que elas cantem alguma canção da trama.

Haverá também um show das cantoras pop Doja Cat, Lisa, do grupo Blackpink, e Raye, que recentemente lançaram juntas a faixa “Born Again”.

A rapper Queen Latifah também deve se apresentar, e espera-se que ela preste homenagem a Quincy Jones, importante produtor musical, morto no ano passado.