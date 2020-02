Escritor e dramaturgo americano – e biógrafo e amigo de Ernest Hemingway -, A.E. Hotchner (1917-2020) morreu no sábado, 15, aos 102 anos, em sua casa em Connecticut, de acordo com seu filho Timothy Hotchner.

publicidade

Em 2018, ele lançou seu último livro, o romance The Amazing Adventures of Aaron Broom, sobre um menino de 12 anos que tem o mesmo nome do autor e cresceu em St. Louis, como o próprio Hotchner. À época do lançamento, o autor disse ao The New York Times que aquele projeto o levaria até o ano de seu centenário. “Eu queria que fosse uma história alegre, algo que comemorasse o fato de você ter chegado à minha idade e, para minha enorme surpresa, ainda ter ideias”, disse, na entrevista.

Sua infância foi tema de outro livro, lançado em 1972 com o título King of the Hill – no cinema, na adaptação de 1993 de Steven Soderbergh, ele virou O Inventor de Ilusões.

A história de Hotchner e Hemingway remonta a 1948, quando ele, que trabalhava para a Cosmopolitan e andava abordando famosos para colaborar com a revista, encontrou o autor de Paris é Uma Festa em Havana e os dois viraram muito amigos – e ele se tornou seu biógrafo a pedido Hotchner e Hemingway se conheceram em Havana. Hotchner estava trabalhando para a Cosmopolitan, encontrando pessoas muito famosas e convencendo-as a escrever para a revista. Um dia acabou sentando no bar favorito de Hemingway; a partir dali, perdeu a conta de quantos daiquiris os dois tomaram, e ainda se tornou seu protegido.

Os dois viveram os altos e baixos inspiradores de Hemingway, narrados por Hotchner em Papa Hemingway, lançado em 1966 e traduzido para mais de 25 línguas. Mas o livro tem uma história conturbada. A viúva de Hemingway, Mary, o processou sem êxito, para interromper a publicação, alegando que Hotchner violou a privacidade de seu marido e de si mesma. Ela teria ficado chateada que o escritor contradisse sua afirmação de que o marido atirou em si acidentalmente.

Já a amizade com Newman surgiu entre as muitas adaptações televisivas que Hotchner fez das histórias de Hemingway. Em The Battler, o ator James Dean foi cotado para o papel, mas Newman assumiu após o acidente de carro que matou Dean.

Newman e Hotchner se tornaram amigos de pesca, vizinhos e parceiros de negócios. Quando o ator quis vender seu molho caseiro para salada em algumas lojas locais, ele pediu “Hotch” para ajudar. “Isso foi apenas uma piada”, disse Hotchner em 2005. “Vamos investir US $ 40.000 e seremos empresários.”

O negócio se transformou em um império sem fins lucrativos de Newman e todos os rendimentos foram para caridade. Após a morte de Newman em 2008, Hotchner escreveu sobre seu amigo em Paul and Me. Outros projetos nos últimos anos incluíram uma coleção de cartas entre ele e Hemingway e uma reedição de suas memórias de Hemingway. Entre outros trabalhos, Hotchner publicou o romance O homem que Viveu no Ritz, a biografia de Doris Day e Sophia Loren e escreveu o musical Let ‘Em Rot’.

Hotchner foi casado três vezes, mais recentemente com a atriz Virginia Kiser, e foi pai de três filhos. Ele teve vários animais ao longo dos anos, incluindo pavões, galinhas com pedigree e um papagaio africano chamado Ernie.