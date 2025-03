Enquete BBB 25: Thamiris, Aline ou Vinicius sai da casa nesta terça?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Big Brother Brasil (BBB 25) segue a todo vapor, e mais um paredão agita os ânimos dos fãs do reality show. A enquete do UOL, uma das mais populares entre os telespectadores, já indica uma tendência para a eliminação desta terça-feira (11).

Quem deve sair?

Segundo os dados mais recentes, a sister Thamiris aparece como a mais votada para deixar a casa, com 55,74% dos votos. Apesar de uma reação nas últimas horas, a participante ainda não conseguiu reverter sua situação desfavorável na preferência do público.

Sincerão

O “Sincerão”, dinâmica que ocorre às segundas-feiras no programa, parece ter influenciado diretamente na votação. A conversa franca entre os participantes mexeu com as emoções dentro e fora da casa, refletindo nas intenções de voto dos telespectadores.

Vale lembrar que as enquetes online não têm valor oficial e servem apenas como termômetro da opinião pública. O resultado final só será conhecido na noite de eliminação, quando o apresentador do BBB 25 anunciar o veredito ao vivo.

Quer votar na enquete oficial e escolher o eliminado de hoje? Acesse o Gshow clicando aqui!

Os fãs do programa seguem atentos às movimentações dos brothers e sisters, comentando nas redes sociais e participando ativamente das votações. O BBB, que está em sua 25ª edição, continua sendo um dos assuntos mais comentados na internet, provando sua relevância no cenário do entretenimento nacional.

A expectativa agora é saber se a enquete acertará mais uma vez o resultado ou se haverá uma reviravolta de última hora. Enquanto isso, os participantes seguem sua jornada na casa mais vigiada do Brasil, lutando pelo prêmio milionário e pela preferência do público.

