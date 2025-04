Enquete BBB 25: saiba quem pode ser o próximo eliminado

O 14º paredão do Big Brother Brasil (BBB 25) está cheio de tensão e promete fortes emoções até o momento da revelação do eliminado. Na disputa estão Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada.

O que diz a enquete UOL

Nas últimas horas, Diego Hypolito apresentou um aumento significativo na votação e, até o momento, lidera como o provável eliminado, com 48,35% dos votos. A parcial foi registrada hoje às 15h35 (horário de Brasília) e verificada pela Tribuna às 18h. João Gabriel aparece logo atrás, com 47,98% dos votos. Ele chegou a liderar a enquete no início do dia, mas teve uma recuperação e, no cenário atual, escaparia da eliminação.

Já Vitória Strada mantém uma baixa porcentagem de votos, somando apenas 3,67%. A atriz parece não ser o foco do público nesta votação.

Como votar no BBB 25?

O resultado oficial será divulgado amanhã à noite, durante a transmissão ao vivo do programa na TV Globo. Lembrando que a enquete UOL é extraoficial. Para decidir oficialmente quem sai do reality, acesse o Gshow clicando aqui!

Acompanhe todas as novidades e atualizações do BBB 25 para saber quem será o próximo eliminado e como os participantes estão lidando com a pressão do jogo.

