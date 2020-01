Jennifer Aniston foi a vencedora neste domingo, 19, na categoria Melhor atriz em série dramática, por sua atuação em The Morning Show, no SAG Awards. Já Brad Pitt ficou com o prêmio de Melhor ator coadjuvante em filme, por sua participação em Era uma vez… em Hollywood.

No entanto, o que chamou a atenção de muitos internautas não foi o reconhecimento que os dois tiveram no palco da premiação do sindicato dos atores. Para muitas pessoas o encontro dos dois artistas, que já foram casados de 2000 a 2005, nos bastidores da cerimônia foi um dos grandes acontecimentos da noite.

Os fotógrafos registraram quando Brad Pitt e Jennifer Aniston se cumprimentam nos bastidores do SAG Awards e a divulgação de algumas imagens do momento já foi o suficiente para usuários do Twitter se manifestarem. “O Brad Pitt assistindo o discurso da Jennifer Aniston acaba de me salvar de todo o mal desse mundo”, disse, por exemplo, uma usuária do Twitter.