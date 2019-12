Já pensou você receber um processo porque seu pai morreu e não conseguiu cumprir com o trabalho que estava planejado? Pois foi exatamente isso que aconteceu nove meses depois da morte de Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., e quem recebeu uma notificação extrajudicial foi seu único filho, o fotógrafo Alexandre Ferreira Lima Abrão. Uma empresa processara o cantor por ele não ter feito shows que estavam programados… porque morreu.

A informação, veiculada pela Folha de São Paulo, dá detalhes sobre o documento, que tem duas páginas. Nele, a empresa Promocom Eventos e Publicidade cobrava uma indenização por nove shows que o músico, ao morrer, em março de 2013, não cumpriu. “Faleceu sem atender à totalidade das obrigações assumidas”, afirmava o texto, ressaltando que “notoriamente, tais obrigações não poderão [mais] ser atendidas”.

Ao invés de se manifestar, Alexandre se calou. E diante disso a notificação se transformou numa cobrança judicial que até hoje tramita na Justiça de São Paulo. A empresa, que é do Paraná, exige R$ 225 mil de indenização, além de uma multa de R$ 100 mil por “descumprimento do contrato”.

À Folha, o advogado da empresa defendeu que “com a morte de Chorão, o capital investido deixou de fazer o lucro esperado”, disse Rodrigo Ramina de Lucca. De acordo com ele, o contrato com a banda era para 12 shows e apenas três acabaram acontecendo. O valor cobrado de indenização seria por conta de valores que já teriam sido pagos ao músico como um adiantamento.

Já o advogado de Alexandre, que também é seu avô materno, considerou o pedido de indenização como loucura. “Naturalmente, o Chorão não tinha como fazer os shows, ele morreu”, desabafou Reginaldo Ferreira Lima.

Imbróglio judicial

Sobre o processo, o juiz Cláudio Teixeira Villa, da 2ª Vara Civil de Santos, deu ganho de causa à empresa, ordenando ao espólio do músico o pagamento de R$ 325 mil, considerando a restituição dos valores e a multa. Mas não concordou, contudo, com a indenização. “Do contrário, haveria enriquecimento sem causa da parte autora, que, mesmo sem remunerar o artista, receberia pelo lucro de futura e eventual venda”, afirmou o magistrado.

Apesar de ter uma decisão, ela foi anulada pelo Tribunal de Justiça, que considerou que a empresa Promocom não conseguiu demonstrar ter feito o adiantamento ao vocalista. Segundo o relator do processo, Cláudio Hamilton, a empresa não forneceu qualquer recibo comprovando haver repassado os valores.

Segue na Justiça

Alexandre Magno Abrão, conhecido como Chorão, morreu aos 42 anos, em seu apartamento, em Pinheiros, na cidade de São Paulo, em março de 2013. O último show do Charlie Brown Jr. foi em Camboriú, Santa Catarina, em janeiro de 2013. Segundo os exames feitos, a morte do cantor se deu por uma overdose de cocaína, o que inclusive foi usado pela empresa como acusação nos documentos anexados ao processo.

Além dessa questão, o filho de Chorão levantou a questão de que a assinatura no contrato apresentado pela empresa poderia ser falsa. Por conta disso, por determinação dos desembargadores, um laudo pericial deve ser feito para apurar se a letra no contrato é realmente a do vocalista. A assinatura será comparada com a de seu passaporte.

