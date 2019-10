A editora Todavia acaba de anunciar um prêmio literário para obras de não ficção. Nesta primeira edição, serão considerados trabalhos inéditos de biografia e reportagem sobre temas e trajetórias relevantes aos leitores brasileiros.

As inscrições para Prêmio Todavia de Não Ficção podem ser feitas entre 21 de outubro e 17 de março de 2020 pelo site http://premio.todavialivros.com.br/.

O participante terá que enviar, no ato na inscrição, um projeto com sinopse e uma amostra do livro com no mínimo 160 mil caracteres.

Segundo o comunicado da editora, o Prêmio Todavia de Não Ficção vai privilegiar a urgência e a pertinência de reportagens e biografias em projetos que ampliem as fronteiras do gênero – histórias reais que nos ajudem a compreender o nosso tempo.

Só poderão ser inscritos projetos originais e inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados no Brasil em formato impresso ou digital.

Uma comissão vai avaliar os projetos inscritos. O prêmio será um contrato de edição no valor de R$ 15 mil e o resultado sai em setembro de 2020.