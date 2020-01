Livro que inspirou o filme Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 9 de janeiro, Mulherzinhas invade as livrarias com pelo menos seis edições diferentes, sem contar as versões digitais, 150 anos depois de seu lançamento.

continua depois da publicidade

Mulherzinhas foi publicado pela americana Louisa May Alcott (1832-1888), que foi abolicionista e feminista, em 1868 e teve uma continuação no ano seguinte. A obra acompanha quatro irmãs desde o primeiro Natal sozinhas, quando o pai está servindo na Guerra Civil, até a vida adulta.

Em uma enquete feita pelo programa The Great American Read em 2018, que somou 4 milhões de votos, Mulherzinhas foi considerado o 8º melhor livro de todos os tempos na opinião dos leitores americanos. O melhor foi O Sol é Para Todos, de Harper Lee.

Ao longo de sua história, o romance ganhou adaptações para a televisão e teatro, virou ópera e o filme que chega agora às telas é a segunda versão para o cinema – a primeira é de 1994.

O movimento de reedição de Mulherzinhas começou em 2017 com o volume traduzido por Denise Bottmann e Frederico Carotti e lançado em edição de bolso pela L&PM (332 págs.; R$ 28,90). Depois do anúncio do filme Adoráveis Mulheres, surgiram vários outros.

Em maio de 2019, a Via Leitura publicou a primeira parte da obra traduzida por Giu Alonso, e agora lança a versão completa, com tradução de Giu e de Daniel Moreira Miranda (464 págs.; R$ 53,90).

Um mês depois, em junho, a Martin Claret lançou uma edição em capa dura com tradução de Diego Raigorodsky (680 págs,; R$ 69,90). Em outubro, a Zahar publicou, pela sua coleção de clássicos, a edição integral comentada e acrescida de sua continuação, de 130 ilustrações e de uma cronologia (600 págs.; R$ 89,90). Saiu em capa dura e Bruno Gambarotto foi o tradutor.

Um pouco depois do volume da Zahar chegar às livrarias, a Planeta apresentou a sua edição: também integral, com tradução de Marina Dela Valle e posfácio da escritora espanhola María Dueñas (480 págs.; R$ 59,90).

Para completar a estante, a Penguin lança agora o seu Mulherzinhas (592 págs.; R$ 59,90). A obra ganhou tradução de Julia Romeu e conta ainda com prefácios de Patti Smith e Elaine Showalter.