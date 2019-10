A edição especial de 20 anos do Big Brother Brasil deve ter novidades! Entre elas, de acordo com o colunista Leo Dias, do Portal UOL, a principal deve ser a formação do elenco, que deve contar com vários participantes famosos.

Iris Stefanelli, do BBB7 deve voltar ao programa. Além dela, outro nome cotado é o da youtuber e influenciadora digital Bianca Andrade. No Instagram, Boninho, o diretor do programa, faz mistério, mas dá a entender que o BBB20 deve ter 50% de participantes anônimos e a outra metade formada por ex-BBBs ou famosos.