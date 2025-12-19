Dudu Camargo é o Grande Vencedor de A Fazenda 17

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O jornalista Dudu Camargo entrou para a história da televisão brasileira ao conquistar o título de campeão da 17ª edição de A Fazenda, reality show rural da Record TV. Com uma impressionante votação de 75,88%, Dudu superou os concorrentes Duda Wendling, Fabiano Moraes e Saory Cardoso na grande final, levando para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Sem contar com equipe de redes sociais ou assessoria de imprensa, Dudu conquistou o público desde o primeiro dia de confinamento. Sua jornada no programa foi marcada por momentos polêmicos e estratégias que o mantiveram no jogo até o fim.

Momentos Marcantes

O novo milionário ficou conhecido inicialmente por sua resistência aos banhos, tornando-se alvo de piadas entre os outros participantes. Além disso, Dudu quebrou o recorde do programa ao se tornar tetracampeão da Prova do Fazendeiro, evitando assim ser eliminado nas roças.

Sua participação no reality também foi marcada por um quase romance com a participante Saory, com quem trocou carinhos e beijos ao longo do confinamento.

Estratégia e Polêmicas

Dudu se destacou como um dos fundadores da “Equipe Total”, aliança formada para se defender contra o grupo majoritário da casa. No entanto, sua estratégia de jogo, que incluía “sacrificar” outros competidores para se salvar, acabou criando inimizades até mesmo entre seus ex-aliados.

O jornalista também foi responsável por diversas punições coletivas, como a privação de academia, gás e alguns alimentos, embora nunca tenha assumido a culpa por esses incidentes.

Personalidade Marcante

Sua postura e estilo chamaram a atenção dentro e fora da casa. O uso de ternos em momentos importantes do programa rendeu elogios da apresentadora Adriane Galisteu, e sua recepção ao diretor Boninho, do Big Brother Brasil, foi um dos momentos mais comentados da temporada.

Dudu Camargo enfrentou sua primeira roça apenas no final do programa, sendo salvo pelo público. Sua trajetória única e o apoio massivo dos fãs o levaram à vitória, consolidando-o como um dos campeões mais queridos da história de A Fazenda.