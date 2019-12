A cantora Elza Soares é o destaque deste sábado, 21, do programa Cultura Livre, a partir das 18h, da TV Cultura. Atração comandada por Roberta Martinelli terá o privilégio de ter uma das vozes mais marcantes da música brasileira, que estará divulgando seu disco mais recente, o Planeta Fome. Entre as canções escolhidas para brindar o público presente e de casa, Elza canta algumas músicas desse disco e também outras consagradas.

Terá ainda a exibição de trechos dos programas da TV Cultura MPB Especial e Ensaio, com participação de Elza Soares, em 1975 e 1991, respectivamente. O Cultura Livre vai ao ar às 18h45, sendo reapresentado na terça, às 23h45, no canal e no Cultura Digital.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.