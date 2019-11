Com produção e direção do curitibano Estevan Silvera, será lançado nessa terça-feira (19) o documentário longa-metragem ‘As Gralhas e a Araucária’ às 19h30, na Cinemateca de Curitiba. O filme fala sobre a relação da ave com a árvore, símbolo do estado do Paraná, além de diversas histórias a respeito dessa dinâmica. O documentário foi produzido em 2019 e tem cerca de 1h20 de duração. A entrada para assistir à produção é gratuita.