A Disney lançou nesta quinta-feira, 5, o novo trailer da versão live-action do clássico Mulan, de 1998. O vídeo, que tem pouco mais de dois minutos, apresenta cenas repletas de ação. A previsão de estreia no Brasil é para 26 de março de 2020.

Na pele da corajosa Hua Mulan está Liu Yifei, atriz chinesa de 32 anos que impressiona pela semelhança com a soldado chinesa. No entanto, um detalhe que pode desapontar algumas pessoas é o fato de que o atrapalhado Mushu, dragão e amigo da jovem que a acompanha em toda a sua jornada no desenho, não vai aparecer no live-action. Quem vai assumir o seu papel é a figura de uma fênix.

Outra novidade é a presença de Xian Lang, uma bruxa perigosa interpretada por Gong Li. Ela será a vilã desta versão do filme, assumindo uma função que era de Shan Yu, líder do exército Uno que Mulan precisa derrotar no longa de 1998. Em entrevistas anteriores, a atriz já revelou ao público que sua personagem terá mais tempo de tela e será muito mais malvada que o vilão do primeiro filme.

Apesar das diferenças, a premissa se mantém a mesma: o filme conta a história de Mulan, jovem chinesa que decide se passar por homem para entrar no exército e honrar sua família. Ela toma a corajosa decisão após seu pai, um homem de idade avançada e sem filhos, ser obrigado pelo Imperador (Jet Li) e seus comandantes a lutar na guerra que ameaça o país asiático.

A direção é de Niki Caro e o roteiro de Rick Jaffa. Fazem parte do elenco Donnie Yen, Jason Scott Lee e Yoson An. Vale lembrar que a história é baseada no poema A Balada de Mulan, lenda extremamente popular na China.

Veja o novo trailer logo abaixo: