Ana Maria Braga, 71, foi diagnosticada com pneumonia no último sábado (29) e está em recuperação em sua casa em São Paulo. A informação foi dada pela apresentadora Fátima Bernardes no programa Encontro desta segunda (31).

“Hoje não teremos a Ana e o Louro José aqui, ao vivo. Ela está em casa, de repouso. Essa é uma recomendação médica para ela se recuperar de uma pneumonia que foi descoberta no sábado”, afirmou Fátima. “Nesse período da pandemia, a gente sabe que os cuidados devem ser redobrados.”

Apesar de não ter entrado ao vivo no programa, ela não deixou de marcar presença em seu espaço no Encontro. Um vídeo gravado da apresentadora ensinando o prato de alcatra com creme de cebola foi exibido.

Ainda não se sabe quando Ana Maria voltará com suas participações ao vivo no Encontro. Procuradas pela reportagem, a assessoria da apresentadora e da Globo não responderam sobre atualizações do estado de saúde da apresentadora até o momento desta publicação.

“Ana, que você se recupere logo, volte logo! Mas fique bem. A gente vai cuidando aqui do que pode”, desejou Fátima Bernardes. No final de janeiro deste ano, Ana Maria afirmou que recebeu novamente o diagnóstico de câncer de pulmão -a apresentadora já enfrentou a doença outras três vezes, sendo uma delas no pulmão. Na época, ela disse que já sabia da doença há algumas semanas, e ficaria três semanas afastada do Mais Você.

Após fazer sessões de quimioterapia, a companheira de Louro José confirmou que se curou do câncer no final de abril. A novidade foi contada pelada própria apresentadora durante o Encontro. Através de uma videoconferência com Fátima Bernardes, que já voltou a gravar nos estúdios Globo, Ana Maria disse que a doença sumiu após realizar um PET scan, exame de imagem que permite o mapeamento de diferentes substâncias químicas radioativas no organismo.

“Fui fazer os exames para saber em que pé tava, se tinha dado certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participou do exame de imagem, saiu aplaudindo. Comparando meu exame da primeira vez para ontem, sumiu tudo”, disse. “Tem um período que eu continuo a fazer tratamento para garantir que as células foram embora, e partir para a comemoração da vida, que é o mais importante”.