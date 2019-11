A Dança dos Famosos, geralmente, é um desafio para os participantes. Muitos nunca dançaram na vida, mas a cada semana apresentam uma performance que os enche de orgulho. É o caso de Luísa Sonza, que nunca se imaginou ‘voando’ nos malabarismos dos ritmos e agora quer levar essa arte para a profissão e para a vida.

Hoje não tem nada mais que eu não consiga fazer, porque o que eu já voei nesse Dança ”, comentou, entre riso, durante conversa com o E+ na última quinta-feira, 21. Naquela tarde, enquanto falava à reportagem por telefone, ela estava sendo maquiada para o lançamento da música Weekend, primeira participação da cantora em um single internacional, da banda PrettyMuch.

Na mesma semana, foi lançada a música Combatchy, uma parceria de Anitta com Luísa, Lexa e MC Rebecca.

São eventos, viagens e trabalhos o tempo todo. “Está sendo uma loucura, tentando conciliar a vida de cantora com a de dançarina, mas está muito legal. A Dança dos Famosos É uma experiência diferente de tudo que eu já fiz”, disse. Para se manter saudável do ponto de vista físico e mental, ela cuida da alimentação, com muita proteína, carboidrato e frutas, e aposta sempre na terapia.

“Eu aconselho todo mundo a fazer terapia, independente de estar no Dança ou não. É uma pressão no sentido de muita coisa para fazer, tenho de lidar da melhor forma. Estou num momento da carreira muito lindo. Por mais que tenha sacrifício, de abrir mão do tempo de almoço, é gratificante, está valendo a pena”, comentou a cantora.

A atual edição do quadro do Domingão do Faustão está no ar desde 25 de agosto. Nesse tempo, Luísa Sonza aprendeu a dançar novos ritmos e chegou a se apresentar com uma fissura na costela. Na classificação do último domingo, 17, ela ficou sem segundo lugar no ranking geral e em primeiro no grupo feminino. A partir de hoje, será uma eliminação a cada semana.

“É uma superação de sempre conseguir buscar o melhor, ir atrás, dar o seu melhor. Quando você acha que não vai conseguir, você se supera e acaba agregando a tudo”, diz a cantora, que comenta que a dança foi benéfica para sua carreira profissional e para a vida pessoal.

O último ritmo que ela dançou foi salsa. Junto com o forró, foram os dois estilos que, segundo ela, conquistaram seu coração “de uma maneira inexplicável”.

Luísa afirma que, apesar de ser uma competição, não vê o quadro dessa maneira. “Vivendo, a gente nem lembra que tem nota, que alguém vai ser eliminado. Quando Giovanna Lancellotti e Matheus Abreu saíram, ficamos muito tristes.”

Após a eliminação dessas duplas, a classificação geral colocou Kaysar Dadour em primeiro lugar, seguido por Luísa Sonza, Dandara Mariana, Junior Cigano, Jonathan Azevedo e Regiane Alves. A partir deste domingo, o ranking será zerado e a dupla com menor nota deixará a competição.