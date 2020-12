A jornalista Daiana Garbin, 38, esposa do apresentador Tiago Leifert, 40, resolveu mostrar pela primeira vez o rostinho da pequena Lua, 2 meses, filha dela com o jornalista.

Pelas redes sociais, mostrou o clique para a alegria de seus mais de 500 mil seguidores.”O Natal mais especial de nossas vidas”, disse ela.

Tiago Leifert deu mais detalhes sobre o parto de Lua, sua primeira filha. A menina nasceu no dia 28 de outubro e o apresentador foi o responsável por fotografar e filmar o parto.

“Chorei mais alto que a voz do médico”, contou durante participação no Altas Horas (Globo). “Eu olhava para ela e chorava. É muito especial.” Ele dizia que ainda não havia conseguido rever as imagens que fez durante aquele momento único.

Ao Mais Você, contou que tem ajudado a esposa no que ele pode. “Quando é meu plantão na madrugada, eu pego, troco a fralda, brinco um pouquinho, acordo a mamãe, ela dá de mamar, eu faço arrotar e ela vai dormir. A Dai conseguiu dormir mais. E eu fico jogando vídeo game, está sendo útil pra mim”, disse.