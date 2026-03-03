Curitibana Branka lança música nova com Xande de Pilares

A cantora e compositora curitibana Branka, que trilha carreira de sucesso no Rio de Janeiro, o berço do samba, se reuniu com Xande de Pilares para lançar “Mãe Certeira”, seu novo single, já disponível em todas as plataformas digitais. A música é uma homenagem à Iemanjá, símbolo de força feminina, proteção e generosidade.

Iemanjá é uma figura que transcende os limites religiosos porque é querida por brasileiros de todos os cantos. Os pedidos à Rainha das Águas podem ser muitos: de ordem espiritual, amorosa, prosperidade, harmonia familiar, etc. E é justamente sobre a fé e o anseio de ter seus desejos realizados pela Sereia do Mar que surgiu a letra de “Mãe Certeira”.

A música nasceu com a melodia inteira, muito forte e rapidamente o refrão apareceu: “Vai lá, pede, meu filho, na beira do mar / Salga, meu filho, na beira do mar; vai lá pede! Vai lá, pede! Vai lá, pede meu filho, na beira do mar!”, contou. “Aí um dia fizemos um churrasco aqui e vieram o Xande e o PH Mocidade. Quando mostrei eles amaram a linha melódica, o refrão, e cada um vez um verso e a música nasceu”, disse à Tribuna.

Branka comentou sobre o lançamento: “Eu estou muito feliz de colocar essa música no mundo porque significa muito pra mim! Ela fala da festa de Iemanjá, das nossas raízes, dessa fé que a gente carrega no coração. Mas não para por aí! “Mãe Certeira” faz parte do meu novo álbum, que eu já estou gravando, com apenas músicas inéditas. Tem mais parcerias, inclusive com novos compositores e compositoras da velha guarda, mas vou deixar a surpresa pra depois.”

Ouça a música Mãe Certeira, de Branka e Xande de Pilares!

Quem é Branka

Branka lançou seu primeiro trabalho em 2003: “Faces e Fases”, que lhe rendeu a indicação na Categoria Revelação do Prêmio TIM (atual Prêmio da

Música Brasileira). Gravou em 2008 o álbum “Amor Solene” e em 2013 lançou “Barra da saia”, sua estreia no samba.

Produzido por Carlinhos 7 Cordas e com a participação de Zeca Pagodinho, foi indicada ao Grammy Latino – Melhor Engenharia de Som e ao Melhor Álbum de Samba no Prêmio da Música Brasileira. A faixa-título “Barra da Saia” , dela e de Carlinhos 7 Cordas, foi indicada ao Prêmio Multishow, na categoria de Melhor Samba.

Em 2023 lançou o álbum ” O Preto a Branka e a Bossa”, enaltecendo os clássicos da bossa nova com apresentações em Portugal, Uruguai e Brasil. Também rodou o país com um show em tributo a Clara Nunes que circulou pelo Brasil todo desde 2013 e chegou até no Japão.