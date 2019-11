Gustavo Corrêa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann, recebeu nesta quarta-feira, 20, a Medalha Mérito Legislativo na Câmara dos Deputados, em Brasília.

O empresário agradeceu no Instagram pela homenagem: “Obrigado pela indicação aos deputados Eduardo Bolsonaro e Carlos Jordy”.

Eduardo Bolsonaro também usou a rede social para falar sobre a medalha. “Satisfação entregar a medalha Mérito Legislativo a Gustavo Corrêa, cunhado da apresentadora Ana Hickmann. Além do exemplo de heroísmo fica o simbolismo de apoio ao pacote anticrime do MJ Moro que visa mitigar o “excesso de legítima defesa”, escreveu o deputado.

O parlamentar faz referência ao dia 21 de maio de 2016 quando Rodrigo Augusto de Pádua invadiu o quarto do hotel na zona sul de Belo Horizonte no qual Ana Hickmann estava com sua equipe se preparando para evento de sua grife. O invasor entrou armado no local e fez reféns a apresentadora, Gustavo Corrêa e a mulher dele.

As duas conseguiram escapar. Depois de lutar com Pádua, Correia o matou, usando a arma do próprio invasor, com três tiros na nuca. Giovana Oliveira, mulher do cunhado da apresentadora, chegou a ser baleada, e se recuperou depois de cirurgia e internações em hospitais de Belo Horizonte e São Paulo.

Gustavo Corrêa foi absolvido em 4 de abril de 2018 pelo II Tribunal do Júri de Belo Horizonte da acusação de homicídio doloso de Rodrigo Augusto de Pádua. Em 10 de setembro deste ano, a quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou a apelação do Ministério Público de Minas Gerais contra absolvição do cunhado de Ana Hickmann.

Gustavo Corrêa foi absolvido em primeira instância

A absolvição em primeira instância de Gustavo Correa da acusação de homicídio doloso de Rodrigo Augusto de Pádua ocorreu em 4 de abril de 2018, em sessão do II Tribunal do Júri de Belo Horizonte.

Absolvição de Gustavo Corrêa pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais

O Ministério Público de Minas Gerais apelou contra absolvição sumária em primeira instância de Gustavo Correa. Mas em 10 de setembro, a quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) negou o recurso por unanimidade, 3 votos a 0.

“Era o que eu esperava. Era o que a minha família esperava. Passava na minha cabeça. Na dos outros, não consigo saber”, disse o empresário.

Ana Hickmann usou suas redes sociais na ocasião para comemorar a decisão. “Meu Deus, muito obrigada! 3 a 0! Legítima defesa! Mais uma vez a Justiça foi feita!”, escreveu a apresentadora.

Medalha Mérito Legislativo

A medalha, criada em 1983, é destinada para pessoas escolhidas por líderes partidários e integrantes da Mesa Diretora da Casa.

No evento realizado nesta quarta, 20, foram homenageadas 40 personalidades e instituições. Entre elas estavam a ativista de direitos dos animais Luísa Mell; o desenhista e empresário Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica; e o youtuber Felipe Neto. Os dois últimos não compareceram à cerimônia, mas enviaram representantes, segundo o site da câmara.

“Amigos, estou em Brasília pois recebi um prêmio, a Medalha Mérito Legislativo da Câmara do Deputados! A maior honraria da casa! Dedico a todos que apoiam meu trabalho! A todos vocês que estão comigo nesta luta pelos animais e meio ambiente! Obrigada ao deputado Fred Costa pela indicação e, claro, a todos do Instituto Luísa Mell”, comemorou a ativista no Instagram.