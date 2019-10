As críticas feitas pelo cineasta Martin Scorsese contra os filmes produzidos pela Marvel (“Para mim, isso não é cinema”, disse o diretor de O Touro Indomável, na semana passada) ganharam novo round. O ator Robert Downey Jr., que encarna um dos mais queridos super-heróis do cinema moderno (o Homem de Ferro), rebateu o comentário em uma entrevista a uma rádio americana.

“É a opinião dele. Isso (os filmes da Marvel) é exibido nos cinemas. Respeito a opinião dele como a de qualquer pessoa”, disse Downey Jr. ao programa de rádio comandado por Howard Stern, em Nova York, segundo noticiou o site Comic Book.

O ator buscou medir as palavras para não criar um confronto com Scorsese, aclamado como um dos principais diretores cinematográficos da atualidade.

“Precisamos de ter opiniões diversas para seguir adiante”, continuou o ator, descartando uma suspeita de que Scorsese teria ficado enciumado com o lucro gerado pelos filmes de super-heróis.

“Ele é Martin Scorsese, não precisa disso. Na verdade, ainda há muito o que se dizer sobre se esse gênero desmerece a arte do cinema.”

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.