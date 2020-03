Por conta da pandemia do coronavírus, a Globo cogita tirar a plateia do Domingão do Faustão e de outras atrações que contam com público. Há uma avaliação interna que tenta decidir a melhor forma de proteger a todos por conta dos casos no Brasil.

publicidade

Segundo a emissora, “como forma de prevenção ao coronavírus (Covid-19), para garantir a segurança do público e dos funcionários, estamos avaliando o modelo e a própria participação de plateia e de figuração em nossos programas”.

Na Globo, além do Faustão, contam com plateia o Altas Horas, com caravanas que saem de diversos lugares do Brasil; o Se Joga, durante as tardes, além do Encontro, às manhãs, do Caldeirão do Huck e do The Voice Kids, aos finais de semana.

Procurados, SBT e Record ainda não haviam respondido se as emissoras também cogitam fazer o mesmo.

O Brasil já soma 69 casos confirmados do novo coronavírus. À tarde o Ministério da Saúde confirmou 52 casos. No final da tarde, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso. E à noite o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos.

Entre as novas confirmações do Ministério da Saúde, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.