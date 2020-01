O Oscar divulgou nesta segunda-feira, 13, os indicados para a cerimônia de 2020, que ocorre no próximo dia 9 de fevereiro. Coringa lidera a lista, com 11 indicações. Confira abaixo:

Melhor filme

– Ford vs. Ferrari

– O Irlandês

– Jojo Rabbit

– Coringa

– Adoráveis Mulheres

– História de um Casamento

– 1917

– Era Uma Vez…Em Hollywood

– Parasita

Melhor Ator

– Antonio Banderas, Dor e Glória

– Leoardo DiCaprio, Era Uma Vez em… Hollywood

– Adam Driver, História de um Casamento

– Joaquin Phoenix, Coringa

– Jonathan Price, Dois Papas

Melhor Atriz

– Cythia Erivo, Harriet

– Scarlett Johansson, História de um Casamento

– Saoirse Ronan, Adoráveis Mulheres

– Charlize Theron, O Escândalo

– Renée Zellweger, Judy

Melhor Ator Coadjuvante

– Brad Pitt, Era Uma Vez…Em Hollywood

– Al Pacino, O Irlandês

– Joe Pesci, O Irlandês

– Anthony Hopkins, Dois Papas

– Tom Hanks, Um Lindo Dia na Vizinhança

Melhor Atriz Coadjuvante

– Laura Dern, História de um Casamento

– Kathy Bates, O Caso Richard Jewell

– Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

– Florence Pugh, Adoráveis Mulheres

– Margot Robbie, O Escândalo

Melhor Direção

– Martin Scorsese, O Irlandês

– Todd Phillips, Coringa

– Sam Mendes, 1917

– Quentin Tarantino, Era Uma Vez em… Hollywood

– Bong Joon Ho, Parasita

Melhor Roteiro Adaptado

– O Irlandês

– Jojo Rabbit

– Coringa

– Adoráveis Mulheres

– Dois Papas

Melhor Roteiro Original

– Entre Facas e Segredos

– História de um Casamento

– 1917

– Era Uma Vez em… Hollywood

– Parasita

Melhor Fotografia

– 1917

– Era Uma Vez Em Hollywood

– Coringa

– O Irlandês

– O Farol

Melhor Figurino

– Arianne Phillips, Era Uma Vez…Em Hollywood

– Jacqueline Durran, Adoráveis Mulheres

– Mark Bridges, Coringa

– Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit

– Sandy Powell e Christopher Peterson, O Irlandês

Melhor Edição

– Ford vs Ferrari

– O Irlandês

– JoJo Rabbit

– Coringa

– Parasita

Melhor Trilha Original

– Thomas Newman, 1917

– Hildur Guðnadóttir, Coringa

– Alexandre Desplat, Adoráveis Mulheres

– Randy Newman, História de um Casamento

– John Williams, Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Filme Internacional

– Corpus Christi

– Honeyland

– Os Miseráveis

– Dor e Glória

– Parasita

Melhor Documentário

– American Factory

– Learning to Skateboard In a Warzone (If You’re A Girl)

– The Cave

– Democracia em Vertigem

– For Sama

– Honeyland

Melhor Canção Original

– Toy Story 4, I Can’t Let You Throw Yourself Away

– Rocketman, Im Gonna Love Me Again

– Breakthrough, Im Standing With You

– Frozen II, Into the Unknown

– Harriet, Stand Up

Melhor Cabelo e Maquiagem

– O Escândalo

– Malévola: A Dona do Mal

– Coringa

– Judy

– 1917

Melhores Efeitos Visuais

– Vingadores: Ultimato

– O Irlandês

– Star Wars: A Ascensão Skywalker

– Rei Leão

– 1917

Melhor Design de Produção

– 1917

– Era Uma Vez Em Hollywood

– O Irlandês

– Jojo Rabbit

– Parasite

Melhor Animação

– Como Treinar o Seu Dragão 3

– I Lost My Body

– Klaus

– Link Perdido

– Toy Story 4

Melhor Curta-Metragem

– Brotherhood

– Nefta Football Club

– The Neighbors Window

– Saria

– A Sister

Melhor Curta de Animação

– Dcera (Daughter)

– Hair Love

– Kitbull

– Memorable

– Sister

Melhor Edição de Som

– Ford vs Ferrari

– Coringa

– 1917

– Era Uma Vez… em Hollywood

– Star Wars: A Ascensão Skywalker

Melhor Mixagem de Som

– Ad Astra

– Ford vs Ferrari

– Coringa

– 1917

– Era Uma Vez… Em Hollywood