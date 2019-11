Se parássemos para pensar, as histórias das nossas convivências diárias poderiam facilmente render boas peças de teatro, não? Aquela situação engraçada com sua mãe, a rotina maluca de quem mora sozinho ou com um amigo, tudo poderia virar um bom texto para fazer as pessoas rirem ao se entenderem nesse contexto. E é exatamente essa a ideia da peça Arrox Cum Ovu, que estreia nesta sexta-feira (8) no Teatro Lala Schneider, em Curitiba.

A partir da interpretação das atrizes Bruna Froehner e Potyra Najara, com direção de Júlio Batschauer, a comédia trata exatamente a realidade de muita gente: a história de duas amigas que experimentam uma convivência diária. Por morarem juntas, acabam conhecendo os defeitos e qualidades uma da outra enfrentam diversas situações inusitadas que, por vezes, nem mesmo uma grande amizade dá conta.

Entre afinidades e discordâncias ‘Suzinete’ e ‘Creuzinete’ enfrentam alguns problemas, entre eles a dificuldade financeira e, claro, tudo de pior que existe no cotidiano. Mas, embora todos os perrengues, as duas amigas se apoiam sempre no que de maior valor acabam tendo: a amizade que cultivam para que suas vidas tenham algum sentido. “Se é que isso tem sentido”, como diz a sinopse.

Arrox Cum Ovu tem uma hora de duração e Bruna Froehner, que também é jornalista, assina ainda a dramaturgia da peça junto com Talita Horn. O Teatro Lala Schneider fica na Rua Treze de Maio, 629, e os ingressos podem ser comprados na bilheteria do teatro, a partir de R$ 10 (meia-entrada). A classificação é de 10 anos. Mais informações através do telefone (47) 99733-3539.