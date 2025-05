Como será ver novela, shows e futebol na chamada TV 3.0, que promete interatividade

A Globo anunciou nesta o lançamento da DTV+, anteriormente chamada TV 3.0, que deve causar um chacoalhão no mercado de televisão aberta. A tecnologia, ainda em período de testes, promete unir o sinal de TV que já conhecemos a recursos digitais, como interatividade e peças publicitárias personalizadas.

A ideia é que o espectador possa tomar mais decisões quanto àquilo que assiste. Ele poderá, por exemplo, escolher rever os melhores momentos de um jogo de futebol em paralelo à transmissão da partida num lado da tela, o jogo corre ao vivo, no outro, são exibidos os maiores destaques, como gols ou expulsões.

Já no caso de uma transmissão de shows, será possível mudar o tipo de áudio que sai do alto-falante da TV o público pode optar por ouvir o som entregue pela Globo, que mixa artista e plateia, ou apenas os gritos da plateia, por exemplo. Dá para escolher também ouvir apenas as guitarras. As opções podem variar de show para show.

A Globo apresentou testes da tecnologia no Projac, no Rio de Janeiro. Estavam presentes Paulo Marinho, diretor-presidente da emissora, e Leonora Bardini, diretora da TV Globo.

TV 3.0 quando começa?

Segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é de que a TV 3.0 comece a ser implementada ainda em 2025, mas sem uma data específica.

Novelas no 3.0?

Em conversa com jornalistas, Bardini disse ainda não ter certeza de como a tecnologia vai funcionar com produtos de dramaturgia, como as novelas e séries. Uma ideia é criar jogos que se relacionem com o que está sendo exibido, como um quiz sobre o elenco de um filme da Sessão da Tarde. Isso é comum no cinema.

Outro objetivo da emissora é personalizar a publicidade que veicula, ou seja, usar os dados de cada expectador para descobrir se é homem, mulher, quantos anos tem e quais são os seus gostos. Assim, o canal poderá direcionar produtos e serviços que façam mais sentido para cada pessoa.

Ao longo dos programas também será possível fazer compras. Se alguém gostar de um utensílio usado por Ana Maria Braga na cozinha do Mais Você, por exemplo, poderá comprar o objeto usando o controle remoto, diretamente na TV.

Para acessar a DTV+, será preciso comprar uma nova televisão que tenha a tecnologia acoplada ou adquirir um aparelho que transforme uma TV antiga em DTV+. Os preços ainda não foram anunciados.

A Globo inaugurou a primeira estação com sinal DTV+ do país. Ela está restrita ao Rio de Janeiro e deve cobrir parte da zona sul da cidade e a Barra da Tijuca. A estação vai operar, por enquanto, em caráter científico e experimental.

A Globo quer liberar o sinal para todo Rio de Janeiro e o estado de São Paulo até o início da Copa do Mundo do ano que vem.

TV 3.0 conversor

A exemplo do que ocorreu na migração do sinal de TV analógico para o digital, existe a necessidade inicial de um conversor para usufruir da TV 3.0. A expectativa é que, futuramente, novos televisores já venham de fábrica com suporte a essa nova tecnologia.

Tudo sobre a TV 3.0

A TV 3.0 é um novo padrão que promete revolucionar a TV aberta, integrando totalmente os canais à internet. Não haverá mais canais numéricos, mas apenas aplicativos nos aparelhos. A migração será gradativa, com início nas grandes capitais.

A navegação será mais interativa e inovadora, feita exclusivamente por aplicativos, substituindo o sistema tradicional por números. Isso permitirá que os canais ofereçam, além do conteúdo transmitido ao vivo, opções sob demanda — como séries, jogos ou programas diversos.

A qualidade da imagem irá, no mínimo, quadruplicar. O padrão atual, com TV digital em Full HD, passará para 4K ou até 8K. Haverá mais informações por espaço, o que aprimora cor, nitidez e contraste, com o uso de tecnologias como HDR (High Dynamic Range). Com som imersivo, o telespectador terá a sensação de estar dentro do ambiente exibido na tela.