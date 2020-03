O comediante Fagner Zadra, conhecido por integrar o grupo Tesão Piá, publicou nesta quarta-feira um vídeo emocionante no seu perfil de Facebook. Tetraplégico desde um grave acidente ocorrido durante o Festival de Teatro de Curitiba de 2014, anunciou que terá mais uma luta para enfrentar. Ele está com câncer no rim.

Ele fará uma cirurgia já na sexta-feira para retirar o rim. “Vou vencer, seja como for, do jeito que for. Estou acompanhado por uma equipe excelente, doutor Francisco Pegoretto, um dos maiores especialistas do mundo”, disse o humorista, que agradeceu o apoio e parceria dos fãs e família.

Assista ao vídeo!

“Tô com bastante medo, obviamente, mas medo não significa covardia. Assim como tenho medo, tenho coragem. Vou enfrentar isso de peito aberto, seja como for, do jeito que for. As vezes lágrimas acabam molhando nosso rosto, mas outras horas o sorriso também estampa. nosso rosto. temos que entender que na vida temos que seguir em frente, enfrentar os problemas com garra, fé e coração”, disse, emocionado, no vídeo.

O humorista disse ainda que tem certeza que será curado e que os fãs anda o verão andar. Em 2017, durante uma sessão de fisioterapia, ele conseguiu ficar de pé com o auxílio de aparelhos.

Em 2014, uma peça de decoração de aproximadamente 30 quilos usada na festa de abertura do Festival de Teatro de Curitiba se desprendeu e atingiu em cheio o comediante, que despontava com seus companheiros de Tesão Piá.