Bom pessoal, vocês acompanham a minha luta diária para me recuperar da tetraplegia, cirurgias e tudo o mais que venho enfrentando ao longo dos últimos anos, e vocês ajudam tanto à mim, quanto a minha família à enfrentar tudo isso nos dando força, mandando boas energias e orando pela gente. O fato é que a vida é totalmente imprevisível e acaba de me dar mais um grande golpe, me fazendo iniciar mais uma luta. Descobri que ESTOU COM CÂNCER. O câncer é no meu rim esquerdo, e devido a severidade, localização e agravamento, já nesta sexta-feira agora, vou ter que passar por uma cirurgia para a retirada do rim, para que não dê chances deste câncer evoluir e afetar outros órgãos, ou se espalhar pelo corpo.Poucas vezes na minha vida eu tive tanto medo de alguma coisa, pois é uma cirurgia de grande porte, que se complica um pouco mais do que em uma pessoa "normal", por eu se tetraplégico. Mas medo, de forma alguma significa covardia, inclusive no meu caso a minha valentia se aflora diante de situações adversas como esta. Estou bastante seguro de que tudo vai dar certo, até porque estou nas mãos dos melhores médicos da área, o Dr. Francisco Pegoretto e sua equipe cuidarão deste caso, e o Dr Francisco Carvalho e sua equipe, farão a parte da anestesia, e ainda cuidando das minhas dores, terei o Dr. Alexandre Novicki, e também toda grande e competente equipe do Hospital Santa Cruz, ou seja, estarei em ótimas mãos, as melhores!Mais uma vez, a ajuda de vocês é muito importante, me mandando energias boas e positivas, e orando por mim e pela minha família, que sempre acaba sofrendo muito junto comigo, e que também precisa de apoio.O que tenho pra dizer para vocês, é que às vezes lágrimas vão lavar o nosso rosto, outras vezes o sorriso vai estampar o nosso rosto, mas o que importa mesmo, é a gente continuar seguindo em frete, com coragem e fé!É essa a única coisa que posso prometer à vocês, que vou continuar lutando, seja como for, seja contra o que for, e vou vencer mais essa!Vamos vencer mais essa luta, com um pouco de lágrimas, mas também com sorriso no rosto, e com muito amor e fé no coração. Vocês vão me ver curado do câncer e um dia, ainda vão me ver andando, curado da tetraplegia. Porque vou vencer tudo! a cirurgia vai ser no hospital Santa Cruz, já nesta sexta feira, às 10 hs da manhã. Orem por mim, me mandem energias, e Vamo que vamo !!! 🙌😊♥️🙏