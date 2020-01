Jurados potenciais para o julgamento de Harvey Weinstein, acusado de abuso sexual nos Estados Unidos, são esperados nesta terça-feira, 7, na sala de audiência, num momento em que os problemas legais do produtor de cinema se complicam com novas acusações em Los Angeles.

Em Nova York, a seleção do júri pode durar semanas até que os promotores, os advogados de Weinstein e o juiz encontrem pessoas que se comprometam com o longo julgamento de um caso de grande repercussão na sociedade.

O julgamento envolve acusações de que Weinstein estuprou uma mulher em um quarto de hotel em Manhattan em 2013 e outra, também em Nova York, em 2006. Weinstein, de 67 anos, tem dito que todas as relações sexuais foram consensuais. “Neste país, você é inocente até que se prove culpado”, disse sua advogada Donna Rotunno na segunda-feira, 6.

Do outro lado da rua do tribunal, mulheres que dizem ter sido assediadas ou agredidas sexualmente por Weinstein o classificaram como um vilão que não merece que ninguém sinta pena dele.

“Este julgamento é um acerto de contas cultural, independentemente de seu resultado legal”, disse Sarah Ann Masse, perfomer e escritora que disse que Harvey Weinstein a assediou sexualmente de cuecas durante uma entrevista de emprego. A Associated Press geralmente não identifica as pessoas que dizem ter sido abusadas até que os casos sejam tornados públicos.

Weinstein, que já foi o mais poderoso produtor de Hollywood, está sendo acusado de abuso, assédio e má conduta sexual por dezenas de mulheres – de atrizes famosas a assistentes em sua produtora. As acusações começaram a surgir em outubro de 2017 e resultaram no movimento #MeToo. Fonte: Associated Press.