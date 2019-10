Sonia Abrão deu um susto nos fãs na noite deste domingo, 6. Na verdade, o irmão dela, Elias Abrão, foi quem publicou uma foto nas redes sociais em que a apresentadora do A Tarde É Sua aparece em uma cama de hospital. Ele não dá, na postagem, mais detalhes sobre o estado de saúde da irmã.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Rede TV!. Em nota, a emissora confirma que a apresentadora não passou bem de saúde, mas que deve voltar ao ar ainda nesta segunda-feira, 7. “A Sonia teve uma virose e foi medicada. Ela está melhor e pretende apresentar o programa hoje ao vivo”, diz o comunicado oficial.

No mês passado, a mãe de Sonia Abrão foi hospitalizada após escorregar em um tapete e se machucar gravemente. “Alerta aos idosos: essa é minha mãe, Cecília, que, domingo, teve uma queda feia em casa e está internada, no semi-intensivo, com fratura grave de braço – que deverá levar à cirurgia -, nariz e lado direito do rosto quebrados, hematoma na testa e dois focos de sangramento no cérebro! Tudo por conta de um tapete que, apesar de todas as súplicas dos filhos, ela insistiu em manter na sala!”, desabafou a apresentadora no perfil no Instagram.