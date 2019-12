O casamento do ator Colin Firth com sua esposa, a produtora Livia Giuggioli, teve seu fim anunciado nesta sexta-feira, 13. Os dois estavam juntos desde 1997.

“Colin e Livia Firth se separaram. Eles mantém uma amizade e permanecem unidos em seu amor por seus filhos. Eles pedem gentilmente por privacidade. Não haverá mais comentários”, informou o casal por meio de comunicado enviado à People.

Em 2018, veio à tona um caso de Livia com um ex-amante, Marco Brancaccia, com quem teria se relacionado por cerca de um ano durante o período de uma breve separação com Firth.

O homem chegou a enviar mensagens de texto ameaçadoras e ligações agressivas para Livia, e enviou uma mensagem para Colin Firth contando sobre o romance. Livia Giuggioli desistiu de processá-lo.