A CNN Brasil anunciou a contratação de Taís Lopes, jornalista da TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo no Ceará. “Taís Lopes vem do Ceará para comandar um dos telejornais de nossa grade de programação e também marcar presença em nossos programas multiplataforma”, informou comunicado divulgado pela CNN Brasil nesta segunda-feira, 4.

Taís Lopes chegou a apresentar o Jornal Nacional, principal telejornal da Globo, no último dia 19 de outubro, durante ação em homenagem aos 50 anos do JN, em que 27 jornalistas (um de cada Estado e um do Distrito Federal) se revezam na bancada, aos sábados.

A jornalista ficou conhecida por seu trabalho na apresentação de telejornais como o Bom Dia CE e CE2, também conhecido como CETV 2ª edição.

Outros nomes conhecidos da Globo deixaram a emissora recentemente e foram anunciados pelo canal de notícias pago pouco depois, como Monalisa Perrone, Cris Dias, Phelipe Siani e Mari Palma.