Claudia Rodrigues apresentou uma “melhora significativa” em seu estado de saúde, informou sua empresária, Adriane Bonato, nesta quarta-feira, 12. A atriz está internada no hospital Albert Einstein desde 28 de janeiro.

“É com muita alegria no coração que comunico a todos que a nossa Claudinha está fora de perigo e muito bem”, informou em comunicado divulgado no 16º dia de internação da atriz, que sofreu uma queda quando estava em uma clínica.

Segundo a empresária, Claudia Rodrigues enfrentou traumatismo craniano, uma bactéria na bexiga e insuficiência renal. Ela também chegou a ser entubada com sonda alimentar e vesicular, ficando em estado de coma induzido por cerca de 10 dias.

“Já está no quarto, em plena recuperação, sem sonda alimentar, comendo pastoso com ajuda e líquido somente com espessante”, informou Adriane, que ressaltou que a atriz vem fazendo sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional todos os dias.

“Agora é questão de dias para a alta”, afirmou.

A apresentadora Xuxa Meneghel, com quem Claudia Rodrigues trabalhou em alguns filmes em sua carreira, escreveu: “Nossa, meu Deus, que coisa boa, Dri! Meu coração está em festa!”

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla.

Recentemente, a atriz passou por diversas internações. A mais recente delas ocorreu no último mês de dezembro, quando foi internada para receber a dose de uma medicação, tendo alta pouco depois.

Confira abaixo o comunicado sobre o estado de saúde de Claudia Rodrigues, postado junto a uma foto da atriz sorrindo por sua empresária: