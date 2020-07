A atriz Claudia Rodrigues, 49, recebeu alta do hospital na tarde desta sexta-feira (17) depois de ficar internada por quatro dias para corrigir fraturas em costela e na coluna. Ela sofreu uma queda.

Ela havia recebido a visita do cantor Latino. O cantor afirmou que o encontro com Rodrigues foi incrível e sobrenatural. “Senti os anjos falarem com a gente o tempo todo durante a nossa oracao, eu creio que todo mal agora vai cair por terra porque sei que Deus nos enviou para levar nao so um livramento para você, mas também uma palavra de carinho e consolo”, completou.

Na luta contra uma esclerose múltipla há 20 anos, Rodrigues está com o quadro de saúde estável. Também no início deste ano, a atriz ficou quase 20 dias internada no mesmo hospital após uma queda, que provocou um traumatismo craniano. Em dezembro de 2019, Rodrigues também foi hospitalizada com fortes dores na cabeça.

No ano de 2000, Claudia Rodrigues recebeu o diagnóstico da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Um ano antes, ela estourou nacionalmente no Zorra Total (Globo) como a personagem Ofélia, que fazia ao lado do ator e humorista Lúcio Mauro.

Em 2015, depois de um surto, ela fez um transplante de células-tronco, nos Estados Unidos, e disse que a cirurgia havia sido fundamental para que seu quadro de saúde melhorasse.