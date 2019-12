A atriz Claudia Rodrigues voltou a ser internada em um hospital para tomar nova dose de um remédio para esclerose múltipla, com a qual foi diagnosticada há alguns anos. A internação ocorreu nesta segunda-feira, 16, e já estava prevista.

“Eu vim aqui para tomar a segunda dose da medicação. Obrigada à TV Globo, que pagou essa medicação. Quero agradecer aos meus fãs, pedir para vocês um pouquinho mais de paciência, porque eu volto ano que vem com tudo”, afirmou a atriz, em vídeo.

Claudia Rodrigues prometeu ainda retornar ao trabalho com um livro, um canal e um teatro.

“Como previsto, Claudia Rodrigues foi internada hoje às 10h da manhã no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tomar a segunda dose do remédio que promete cessar com a progressão da doença e a degeneração, que já levou 30% da sua massa encefálica, como foi constatado nos resultados dos exames, na sua penúltima internação, no início do ano”, informou sua empresária, Adriane Bonato, por meio de nota enviada à imprensa.

“Claudia está muito animada, pois sentiu uma melhora boa nesses últimos dias, e o principal, as dores de cabeça, diminuíram consideravelmente, dando condições para que ela retomasse a sua reabilitação e rotina diária”, continua o material.