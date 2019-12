Claudia Raia relembrou seu namoro com Jô Soares, ocorrido na década de 1980, durante entrevista no programa Atos, da TV Brasil, exibida no último sábado, 14.

continua depois da publicidade

“Teve uma pessoa que foi meu início, e, na verdade, o que eu sei de comédia eu devo a esse cara, que é o Jô Soares. A pessoa que me viu no A Chorus Line, um musical que eu fiz aos 16 anos de idade”, contou.

Em seguida, prosseguiu: “Viu e disse pra mim uma das coisas mais importantes da minha vida: ‘Olha, fui te assistir hoje e eu não vi nunca no Brasil uma pessoa tão completa quanto você. Só vi uma pessoa com essa força, esse carisma, esse talento, na Broadway. De 10 em 10 anos nasce uma estrela, mas de 20 em 20 anos nasce uma mulher como você. Quero você para o meu programa'”.

Então, Claudia Raia foi participar dos programas humorísticos de Jô Soares na Globo. Sua estreia foi no quadro Vamos Malhar, do Viva o Gordo: “Ali eu aprendi tudo, trabalhei com os melhores comediantes e com ele, que é um ator excepcional. Cuidou de mim.”

“Ele que ‘me deu’ o nome de Claudia Raia, tirou o Maria a atriz era conhecida como Maria Claudia Raia até então. Me fez tirar uma pinta que eu tinha na perna que era um melanoma cancerígeno saiba mais sobre a doença clicando aqui. Foi o olho dele que detectou”, continuou.

Claudia Raia ainda fez uma declaração de carinho pelo passado com Jô: “Foi o meu namorado, foi um dos grandes amores da minha vida. Pessoa que eu respeito, que eu amo profundamente. Tenho uma gratidão do tamanho do mundo.”

Assista à íntegra da entrevista em que Claudia Raia elogia seu ex-namorado, Jô Soares:

nome