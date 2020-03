O comediante curitibano Fagner Zadra passa bem após a cirurgia a que foi submetido na última sexta-feira (6). Ele emocionou fãs e internautas ao anunciar que estava com um câncer no rim no início da semana passada. Zadra é um dos integrantes do grupo Tesão Piá, famoso por satirizar o comportamento, jeito de falar e manias dos curitibanos.

“Pessoal, a cirurgia foi um sucesso e passo bem, mas não poderei receber visitas pelos próximos dias. Obrigado pelas orações, energia positiva e força. Agradeço por todas as mensagens de apoio, e assim que possível, responderei por aqui e Whatsapp”, disse, em sua página pessoal no Facebook.

A cirurgia aconteceu para a retirara de um dos rins de Zadra, atingido pelo câncer. “Por enquanto devo ficar em repouso absoluto e também não estarei atendendo ao telefone, pois o repouso é absoluto mesmo. Vou mantendo informados por aqui. Um grande abraço! Fiquem com Deus e vamo que vamo”, disse.

Zadra é um dos comediantes mais queridos de Curitiba e luta contra uma tetraplegia desde 2014, quando uma peça de decoração de aproximadamente 30 quilos usada na festa de abertura do Festival de Teatro de Curitiba se desprendeu e o atingiu em cheio. Ele segue esperançoso de que se recupera bem do câncer e que ainda voltará a andar.