Mais de 150 anos de tradição, oito gerações, trupe com 156 artistas de cinco continentes. Esses são os números do Circo Portugal Internacional, que está entre os seis maiores circos do mundo e que volta a Curitiba depois de 15 anos. A estreia é nesta sexta-feira (27), na lona italiana que só foi montada em Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo e Porto Alegre e que vai ocupar o Pinheirão para ser palco para diversos números circenses clássicos.

Malabaristas, acrobatas, trapezitas, mágicos e muitos palhaços vão se revezar no picadeiro. A temporada se estende até outubro com sessões de terça à sexta-feira às 20h; sábados às 15h, 17h30 e 20h e domingos e feriados às 11h, 15h, 17h30 e 20h.

+Leia também: A partir de experiência própria, Priscilla Alcântara lança músicas sobre saúde mental

Entre as atrações inéditas, nunca antes vista por aqui está o Super Homem Bala que é disparado de um canhão. Tem, ainda, as Águas Dançantes, o King Kong em um número que remete ao filme, e também o camaro amarelo que se transforma em um imenso robô de sete metros de altura. Para completar, seis motos simultaneamente dentro do Globo da Morte deve ser o ponto alto de emoção da apresentação. Tudo em uma estrutura confortável e completa.

A história do circo é longa, nasceu em 1862 em Braga, em Portugal, com a primeira apresentação realizada em um cassino em Estoril. Depois de viajar pela Europa fazendo shows em cruzeiros, veio para o Brasil na década de 50 com estreia primeiro em um ginásio, em Santos, e depois com a primeira lona que foi montada em Goiânia. De lá pra cá, percorreram diversos países e até hoje, há oito gerações, é administrado pela mesma família. Atualmente, Benevides Portugal e Miguel Afonso Portugal são os proprietários e já foram trapezistas e acrobatas.

Serviço

Circo Portugal Internacional

Quando: a partir de 27 de setembro

Sessões: terça à sexta-feira às 20h; sábados às 15h, 17h30 e 20h; domingos e feriados às 11h, 15h, 17h30 e 20h.

Quanto: Cadeira Lateral R$ 20 criança de 2 a 12 anos e adulto R$ 40; Cadeira Central R$ 25 criança e R$ 50 adulto e Cadeira VIP R$ 40 criança e R$ 80 adulto. Bilheteria direto no Pinheirão, Avenida Victor Ferreira do Amaral.