Cine Tornado Festival reúne filmes de dez países com sessões gratuitas em Curitiba

Produções cinematográficas de diferentes partes do mundo estarão em cartaz na Cinemateca de Curitiba entre os dias 12 e 14 de novembro. Em sua oitava edição, o Cine Tornado Festival apresenta uma seleção de filmes brasileiros e internacionais que exploram diferentes formas de contar histórias, com sessões gratuitas e a presença de realizadores convidados.

A programação reúne obras de nove países estrangeiros — Alemanha, Canadá, China, Estados Unidos, França, Indonésia, Itália, Malásia e Suíça —, além do Brasil, representado por produções do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão.

O público poderá acompanhar ficções, documentários, animações, filmes experimentais, produções etnográficas e trabalhos que utilizam arquivos e registros de memória. A diversidade de formatos e narrativas é uma das características do festival, que busca aproximar espectadores de cinematografias pouco presentes no circuito comercial.

Com curadoria da Dra. Donatella Tornado, os filmes selecionados passaram por avaliação de júri e curadoria. A proposta é abrir espaço para diferentes olhares sobre questões sociais, culturais e humanas, valorizando tanto a experimentação artística quanto o registro de histórias e experiências.

Estreias e encontros com realizadores

Além das exibições, o festival contará com a participação de diretores, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer os profissionais responsáveis pelas produções.

Entre as presenças confirmadas estão Thaís Scabio e Gilberto Caetano, que apresentam a estreia do filme convidado Onde Estamos Seguros (2026), produção de São Paulo.

Outro convidado é o diretor Semi Salomão, responsável por Apucarana: Cidade Oculta (2026), produção paranaense apresentada como um filme de super-heróis realizado no estado. A obra integra a programação como filme convidado.

A presença de realizadores também reforça o caráter de intercâmbio do evento, aproximando o público dos processos de criação e das diferentes propostas cinematográficas.

Ao chegar à oitava edição, o Cine Tornado Festival mantém a proposta de oferecer acesso gratuito a produções de diferentes origens e linguagens. A participação de filmes paranaenses na programação internacional também contribui para ampliar a circulação do cinema produzido no estado.

Realizado pelo Cine Tornado Festival e pela Fundação Cultural de Curitiba, o evento acontece presencialmente na Cinemateca de Curitiba, no bairro São Francisco.

Serviço

8º Cine Tornado Festival

Data: 12 a 14 de novembro de 2026

Horários: abertura no dia 12, às 15h; encerramento no dia 14, às 19h

Local: Cinemateca de Curitiba — Rua Carlos Cavalcanti, 1174, São Francisco

Entrada: gratuita

Curadoria: Dra. Donatella Tornado

Realização: Cine Tornado Festival e Fundação Cultural de Curitiba

Informações: www.cinetornadofestival.com.br