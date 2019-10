Um momento de grande emoção tomou conta do quadro Super Chefinhos, do programa Mais Você, na manhã desta segunda-feira (14). A participante Clara Galinari estava chorando por ter pouco manjericão para terminar a receita bem no dia da final do programa.

“Ana, a Clarinha está precisando de uma ajuda ali. Ela está no mercado”, disse Louro José à Ana Maria Braga. A apresentadora foi ao encontro dela e percebeu que ela estava chorando.

A participante disse que faltava ingrediente para a finalização da receita. Então Ana sugeriu para ela pensar em outra coisa, então Louro José concordou e disse que ela podia colocar outros ingredientes para finalizar a receita. O momento gerou grande comoção pela atenção de Ana Maria Braga com a participante.

A reação de Clarinha e de Ana Maria bombaram na internet. “Clara não é inferior só porque chorou. Ela é super eficiente”, disse um internauta. “Não sou muito fã da Ana Maria, mas tiro meu chapéu para ela. Ela trouxe várias crianças negras .Isso é muito importante pois se minha sobrinha ligar a TV vai ver que tem uma criança igual a ela, com o cabelo igual o dela e vai ficar feliz”, completou.

Campeã do Super Chefinhos

Quem faturou a final do Super Chefinhos 2019 foi a participante Raphaela Alvitos. Ela desbancou, além de Clara, a participante Raylla.