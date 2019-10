O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, além de fazer parte de uma das bandas mais importantes do mundo, agora também é cervejeiro. Nesta quinta-feira (10), o Hard Rock Cafe Curitiba recebe, a partir das 19h, o lançamento mundial da cerveja Trooper Brasil IPA, desenvolvida por Bruce Dickinson em parceria com os irmãos Cavalcanti’s da cervejaria curitibana Bodebrown.

Juntos, os cervejeiros Samuel Cavalcanti e Paulo Cavalcanti desenvolveram, com o vocalista, uma cerveja com um DNA bem brasileiro. O lançamento acontece em um evento especial com a presença da banda Higher Dream tocando os clássicos do Iron Maiden.

A criação da Trooper Brasil IPA começou após Bruce Dickinson conhecer algumas das cervejas que a Bodebrown desenvolveu na Ilha Britânica entre 2014 e 2019. “Bruce lançou este grande desafio para a gente. A ideia era desenvolver uma nova receita da Trooper especialmente para os fãs do Iron Maiden e da Bodebrown. Após alguns encontros, concluímos que a cerveja precisava ter aroma de frutas brasileiras, como cacau e manga”, contam os irmãos Cavalcanti’s.

Assim nasceu a Trooper Brasil IPA, com 5% de teor alcoólico e baixo amargor, com quatro tipos de maltes, um Blend no Dry-Hopping dos lúpulos (Sorachi, Ace, Amarillo e Sabro) e Nibs de cacau da cidade de Ilhéus (Bahia). A ideia é materializar o esperado e suave sabor de malte, pão branco e aromas com notas sutis de cacau, chocolate branco e manga.

O lançamento, no Hard Rock Cafe Curitiba, é também um marco para o restaurante, que tem feito várias ações para firmar o rock na capital paranaense. “Para nós é uma honra receber o lançamento da Trooper Brasil IPA, afinal nada melhor do que a junção de rock e cerveja”, comenta Brunno Kukulka, sócio diretor do Hard Rock Cafe Curitiba.