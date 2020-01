Depois de fazer teste de caracterização e figurino, Anitta gravou ainda esta semana a participação que fará na novela Amor de Mãe. As cenas com a cantora, que fará o papel de uma fã, estão previstas para irem ao ar em fevereiro. A artista contracenou com Thiago Martins, que interpreta Ryan, Regina Casé, a Lurdes, e Nanda Costa, que dá vida à Érica.

Na trama, Anitta será Sabrina, uma jovem rica que é fã de Ryan e faz tudo para se aproximar do ídolo. Em determinada cena, ela fará um “teatro” tentando abrir a porta do quarto até que o rapaz chega para ajudá-la.

Quando comentou sobre o novo trabalho, a cantora afirmou que estava “muito nervosa” por fazer algo que nunca havia realizado. Na segunda-feira, 6, ela contou que já tinha treinado os textos da personagem.

“Estou super nervosa com essa minha fase atriz. Vários dias de gravação”, disse. Anitta detalhou um pouco sobre o processo de caracterização, que envolve provar diversos figurinos do personagem e fazer testes de maquiagem e cabelo. “Estou chocada com essa coisa de ator”, afirmou.