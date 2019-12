Três comédias francesas e um drama português entram nesta quinta, 19, no catálogo do Belas Artes à La Carte. Canal de streaming brinda seus assinantes com os filmes Minha Lua de Mel Polonesa, de Elise Otzenberger, com Judith Chemla, France Boutique, de Tonie Marshall, com Karin Viard, A Caça ao Homem, de Edouard Molinaro, com Jean-Paul Belmondo, e Raiva, de Sérgio Tréfaut, com Isabel Ruth.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.