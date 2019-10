Se você brincou com a casa da Barbie quando era criança e achava divertido, imagine se hospedar em um espaço inspirado na residência da boneca. Isso será possível a partir do dia 23 de outubro, quando a Dreamhouse, em Malibu, na Califórnia, estará disponível para hospedagem pelo site do Airbnb.

A empresa lançou esse espaço na cidade dos Estados Unidos no ano em que a boneca mais famosa do mundo comemora 60 anos.

E para tornar o projeto mais bonito, o Airbnb vai fazer uma doação para uma das instituições de caridade envolvidas no The Barbie Dream Gap Project.

Quem tiver interesse em se hospedar na casa da Barbie terá apenas uma oportunidade de passar duas noites na residência. A reserva poderá ser feita a partir do próximo dia 23 para usufruir do espaço entre os dias 27 e 29 de outubro.

Localizada em Malibu, cidade em frente à praia, a Dreamhouse tem três andares com vista para o mar e espaços abrangentes. A casa conta com uma piscina e cinema.

Na descrição do site, é avisado que, ao chegar, o hóspede será recebido por uma pessoa, que lhe entregará as chaves e mostrará todos os espaços. “Mas durante sua estadia, toda a casa será sua para aproveitar com amigos e família”, diz.

Decorada no estilo Barbie de ser, os móveis têm tons de rosa, alguns são brancos e parece ser perfeitamente possível imaginar que a própria boneca vai aparecer por alguma porta a qualquer momento.