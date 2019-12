Carolina Ferraz, de 51 anos, deu entrevista ao programa de Antonia Fontenelle, no YouTube, na última terça-feira, 10, e afirmou que não fará mais novelas.

A atriz, que atuou em Avenida Brasil e Haja Coração, disse que não vê televisão há muito tempo. “O ator não tem essa relação. A gente não vê muita televisão. Vejo quando é algum amigo ou quando vou estrear um trabalho”, revelou.

Carolina contou que recentemente foi convidada pelo YouTube para lançar um canal na plataforma. Isso porque o site de vídeos fez uma pesquisa que indicava que seu nome era bastante procurado pelos usuários.

O lançamento do seu programa web ocorreu em outubro deste ano no Google Brasil, na Avenida Faria Lima, em São Paulo. “Esse é o futuro. Quando você tem um canal, você é dono da sua grade inteira. Posso fazer tudo o que eu quiser e tem vários quadros”, disse.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, ela contou um pouco sobre como organizará as publicações. “Vamos postar nas segundas-feiras um programa de culinária. A primeira temporada é no campo, a segunda é na cozinha e a terceira, na praia. Vou misturar tudo para que o público sempre tenha uma novidade. Vou gravar no Uruguai sobre a cannabis. Quero explorar meu lado jornalístico”, adiantou.

A ex-Globo, no entanto, não pretende ficar fora do mundo cinematográfico. “Vou continuar atuando. Vou fazer uma minissérie, fazer cinema, participações.”

Sucesso x Fama

Questionada por Antonia Fontenelle se a visibilidade ao longo da carreira já subiu à cabeça em algum momento da vida, Carolina Ferraz se mostrou bem resolvida com a questão e explicou que sucesso é diferente de fama.

“O sucesso é bom. A gente trabalha pra ter sucesso, prestígio e respeito. O sucesso é uma tradução desse reconhecimento. Já a fama é destrutiva. Com a fama, não vem nada bom. Qualquer um pode ficar famoso”, refletiu.