Carlos Alberto de Nóbrega, que foi internado devido a uma infecção, contou, na segunda-feira, 13, que foi diagnosticado com prostatite bacteremia. O quadro, segundo disse, não está relacionado com o iogurte vencido que havia consumido dias antes e que tudo foi uma “grande coincidência”.

“Quero agradecer o carinho (com) que vocês me receberam, as respostas que mandaram pela minha saúde e aconteceu uma coisa errada, uma grande coincidência. Eu falei daquele iogurte que eu tomei vencido, realmente eu tomei, mas não teve nada a ver, foi uma incrível coincidência. O que eu tenho, depois de vários exames feitos aqui, é uma prostatite bacteremia, ou seja minha próstata que está causando tudo isso”, disse o apresentador por meio de stories no Instagram.

“Não tem nada a ver com o que eu comi ou deixei de comer. Podia até ser melhor se fosse aquilo (o problema com iogurte vencido), mas não”, prosseguiu ele. A prostatite é uma doença inflamatória da próstata que afeta, na maioria dos casos, homens adultos.