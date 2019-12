O Belas Artes à La Carte, braço de streaming da sala de cinema, integra ao seu catálogo, a partir desta quinta, 5, o filme Domésticas, de Fernando Meirelles. Lançado em 2001, longa retrata a situação dessas trabalhadoras, que tinham poucos direitos reconhecidos naquela época.

Com bons toques de humor, mas com a preocupação de não desrespeitar as empregadas, mostra histórias de sonhos, desejos e expectativas com relação ao futuro, como ter um marido melhor, uma patroa ideal, voltar aos estudos e uma possível carreira de modelo. Obra conta ainda com uma trilha sonora especial, reunindo o que já de mais forte no mundo do brega, com canções nas vozes de Perla, Jane e Herondy, Lindomar Castilho, Sidney Magal, Waldick Soriano, Angelo Máximo.

No elenco, Claudia Missura, Graziela Moretto, Lena Roque, Olívia Araújo, Renata Melo e Maria Assunção.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.